Ростех создаст авиакластер в Подмосковье на базе «Ред Вингз» и «Жуковского»

14:08

Ростех сформирует авиационный кластер в Московской области на базе дочерней авиакомпании «Ред Вингз» и аэропорта «Жуковский», сообщили в госкорпорации.

«Кластер создается в целях системного развития авиационных активов Корпорации и объединит авиакомпанию «Ред Вингс», Национальную службу санитарной авиации, Вертолетную сервисную компанию, ряд других юридических лиц и инфраструктурных объектов. Инициатива будет реализована на базе аэропорта «Жуковский» с учетом планов развития Московской области. Прорабатывается также расширение проекта на Иркутскую область», - отметили в Ростехе.

Решение было принято по итогам совещания, в котором приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, руководство РЖД, ОАК и ряда других организаций.