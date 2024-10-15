Ростех создаст авиакластер в Подмосковье на базе «Ред Вингз» и «Жуковского»
14:08 15.10.2024
Ростех сформирует авиационный кластер в Московской области на базе дочерней авиакомпании «Ред Вингз» и аэропорта «Жуковский», сообщили в госкорпорации.
«Кластер создается в целях системного развития авиационных активов Корпорации и объединит авиакомпанию «Ред Вингс», Национальную службу санитарной авиации, Вертолетную сервисную компанию, ряд других юридических лиц и инфраструктурных объектов. Инициатива будет реализована на базе аэропорта «Жуковский» с учетом планов развития Московской области. Прорабатывается также расширение проекта на Иркутскую область», - отметили в Ростехе.
Решение было принято по итогам совещания, в котором приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, руководство РЖД, ОАК и ряда других организаций.
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