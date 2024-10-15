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Силы ПВО РФ за сутки сбили авиабомбу Hammer и 43 украинских беспилотника

15:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства, а также 43 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

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