Запад настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине — депутат

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил. Об этом заявила депутат Верховной рады Мария Ионова.

«Что касается мобилизации: и наши партеры, они в принципе говорят о том, что важно, настаивают на изменении и снижении мобилизационного возраста», — сказала она в эфире YouTube-канала «Новости Live».

В продолжение темы она также указала на эксцессы при проведении мобилизации на Украине. По ее словам, власти провалили информационное обеспечение мобилизационных мероприятий, а это в свою очередь критически сказывается на обстановке на фронте для ВСУ. «Важно не запугивать больше украинцев, а все-таки улучшать мобилизационные цифры позитивными механизмами», — сказала она.

Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь Вооруженных сил Украины властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет). Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.