ОВА Харьковской области объявила обязательную эвакуацию гражданских лиц из Купянска

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Областная военная администрация (ОВА) Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — сказал он. По словам Синегубова, такое решение продиктовано «ухудшающейся военной ситуацией».