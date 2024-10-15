ОВА Харьковской области объявила обязательную эвакуацию гражданских лиц из Купянска
19:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Областная военная администрация (ОВА) Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — сказал он. По словам Синегубова, такое решение продиктовано «ухудшающейся военной ситуацией».
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