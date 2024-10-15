Высока вероятность, что уровень импорта газа из РФ в 2024 году окажется выше, чем в 2023-м - ЕК

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ в последние месяцы, вероятно, импорт газа в 2024 году будет выше, чем в 2023 году. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

«Мы видим, что за последние месяцы поставки газа из России оказались значительно выше, чем этого можно было ожидать от долгосрочных контактов. Есть высокая вероятность, что уровень импорта российского газа в 2024 году окажется выше, чем в 2023 году. Я обратилась к министрам, еще не поздно, еще только середина октября, еще можно сменить эту тенденцию и закончить год с более низким уровнем импорта, чем в 2023 году. Я призвала правительства обратиться к своим энергетическим компаниям с позиции высокой морали», — заявила Симсон, которая в следующем месяце покинет Еврокомиссию.