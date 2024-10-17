Дума устанавливает МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит 22 440 рублей.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль», — говорится в пояснительной записке.