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Маск назвал Харрис сменившей Байдена марионеткой

10:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск выступил в четверг на митинге в поддержку Дональда Трампа в штате Пенсильвания, где раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, назвав ее марионеткой.

Маск утверждает, что «кукловоды» заменили нынешнего лидера Джо Байдена на Харрис в качестве кандидата на пост президента от Демократической партии, сохраняя контроль над ситуацией. «Они просто заменили марионетку Байдена на марионетку Камалу», — сказал Маск, добавив, что, «когда телесуфлер ломается, марионетка тоже останавливается».

Кроме того, Маск раскритиковал президента Байдена, заявив, что он «едва может использовать два функционирующих нейрона» и чаще всего проводит время на пляже.

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