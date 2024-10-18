Маск назвал Харрис сменившей Байдена марионеткой
10:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск выступил в четверг на митинге в поддержку Дональда Трампа в штате Пенсильвания, где раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, назвав ее марионеткой.
Маск утверждает, что «кукловоды» заменили нынешнего лидера Джо Байдена на Харрис в качестве кандидата на пост президента от Демократической партии, сохраняя контроль над ситуацией. «Они просто заменили марионетку Байдена на марионетку Камалу», — сказал Маск, добавив, что, «когда телесуфлер ломается, марионетка тоже останавливается».
Кроме того, Маск раскритиковал президента Байдена, заявив, что он «едва может использовать два функционирующих нейрона» и чаще всего проводит время на пляже.
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