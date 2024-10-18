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Спецслужбы выясняют, действительно ли Украина может создать ядерное оружие — Орбан

11:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы западных стран пытаются установить, действительно ли Украина может создать ядерное оружие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут»).

Комментируя поступившие из Киева сообщения о том, что Украина якобы располагает возможностями производства ядерных вооружений, он сказал: «Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия».

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