Спецслужбы выясняют, действительно ли Украина может создать ядерное оружие — Орбан
11:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы западных стран пытаются установить, действительно ли Украина может создать ядерное оружие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут»).
Комментируя поступившие из Киева сообщения о том, что Украина якобы располагает возможностями производства ядерных вооружений, он сказал: «Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия».
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