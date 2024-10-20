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НОВОСТИ

По мнению посла Украины в Британии гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий

12:00 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с РФ. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, высказывания которого приводит газета The Daily Telegraph.

По его словам, гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий. «Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме, — сказал Залужный журналистам после выступления в одном из лондонских аналитических центров. — Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его».

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