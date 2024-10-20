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Британские военные успешно испытали лазер для защиты самолетов от ракет

12:15 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритании провели успешные испытания авиационной лазерной системы, предназначенной для защиты летательных аппаратов от ракетных угроз. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что данная система, в частности, может использоваться на разведывательных самолетах Shadow R2 и военно-транспортных самолетах A400M. В ходе испытаний, прошедших в Швеции, лазер поразил 100% целей. Разработка системы стала результатом партнерства британских подразделений итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, французской группы Thales и научно-технической лаборатории Минобороны Соединенного Королевства.

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