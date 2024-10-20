Россия близка к подписанию соглашения о свободной торговле с Индонезией - Мантуров
13:10 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией может быть подписано в ближайшее время. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту для участия в инаугурации президента Индонезии Прабово Субианто.
«Коллеги из Евразийской экономической комиссии находятся уже на финальной стадии переговоров. Россия как страна-участник уже все вопросы свои урегулировала. И мы рассчитываем, что если <…> до конца года индонезийская сторона примет представителя Евразийской экономической комиссии, то, думаю, в ближайшее время будет завершена работа и будет подписано соглашение», — сказал Мантуров.
НОВОСТИ
- 14:28 20.10.2024
- На Кубе пока что не получается восстановить энергосистему страны
- 12:45 20.10.2024
- Макрон никогда не был столь непопулярен у французов - La Journal du Dimanche
- 12:15 20.10.2024
- Британские военные успешно испытали лазер для защиты самолетов от ракет
- 12:00 20.10.2024
- По мнению посла Украины в Британии гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий
- 11:30 20.10.2024
- Суммарный уровень госдолга стран мира скоро может перевалить за 100 триллионов долл -СМИ
- 11:00 20.10.2024
- Париж направляет Киеву старую технику, которую военные собирались менять на более современную - Лекорню
- 10:30 20.10.2024
- На программу льготной ипотеки на селе правительством РФ будет направлено 6,8 млрд руб
- 09:30 20.10.2024
- В Молдавии проходят президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС
- 09:00 20.10.2024
- За прошедшую ночь в небе над Россией было сбито более сотни украинских беспилотников
- 20:30 19.10.2024
- Нетаньяху: Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать