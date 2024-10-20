Россия близка к подписанию соглашения о свободной торговле с Индонезией - Мантуров

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией может быть подписано в ближайшее время. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту для участия в инаугурации президента Индонезии Прабово Субианто.

«Коллеги из Евразийской экономической комиссии находятся уже на финальной стадии переговоров. Россия как страна-участник уже все вопросы свои урегулировала. И мы рассчитываем, что если <…> до конца года индонезийская сторона примет представителя Евразийской экономической комиссии, то, думаю, в ближайшее время будет завершена работа и будет подписано соглашение», — сказал Мантуров.