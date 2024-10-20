Главком ВС НАТО в Европе: По окончании войны на Украине российская армия будет сильнее, чем сегодня
20:38 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия по окончании конфликта на Украине будет сильнее, чем сегодня, войска РФ учатся и становятся лучше. Такое мнение выразил главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи в интервью журналу Der Spiegel.
«По окончании войны на Украине, как бы оно ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня», — считает он. Каволи указал на то, что «российские войска учатся, совершенствуются, реализуют опыт», полученный во время боевых действий. «Эти войска будут стоять у границ нашего альянса», — предупредил американский генерал. «Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие намерения», — утверждал Каволи.
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