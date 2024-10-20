0
0
0
НОВОСТИ

Главком ВС НАТО в Европе: По окончании войны на Украине российская армия будет сильнее, чем сегодня

20:38 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия по окончании конфликта на Украине будет сильнее, чем сегодня, войска РФ учатся и становятся лучше. Такое мнение выразил главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи в интервью журналу Der Spiegel.

«По окончании войны на Украине, как бы оно ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня», — считает он. Каволи указал на то, что «российские войска учатся, совершенствуются, реализуют опыт», полученный во время боевых действий. «Эти войска будут стоять у границ нашего альянса», — предупредил американский генерал. «Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие намерения», — утверждал Каволи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 20.10.2024
Колумнист Bloomberg: Вашингтон не видит сценария украинской победы
0
250
17:03 20.10.2024
В качестве стран — партнеров БРИКС сейчас рассматривается 15 государств - Ушаков
0
333
16:15 20.10.2024
Климатическая зима «опаздывает» в Москву примерно на три недели - синоптик
0
325
14:28 20.10.2024
На Кубе пока что не получается восстановить энергосистему страны
0
484
13:10 20.10.2024
Россия близка к подписанию соглашения о свободной торговле с Индонезией - Мантуров
0
465
12:45 20.10.2024
Макрон никогда не был столь непопулярен у французов - La Journal du Dimanche
0
505
12:15 20.10.2024
Британские военные успешно испытали лазер для защиты самолетов от ракет
0
503
12:00 20.10.2024
По мнению посла Украины в Британии гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий
0
628
11:30 20.10.2024
Суммарный уровень госдолга стран мира скоро может перевалить за 100 триллионов долл -СМИ
0
576
11:00 20.10.2024
Париж направляет Киеву старую технику, которую военные собирались менять на более современную - Лекорню
0
593

Возврат к списку