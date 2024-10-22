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Индия отведет войска от границы с Китаем, когда ситуация стабилизируется — индийские ВС

13:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия отведет свои войска от границы с Китаем в Восточном Ладакхе, когда ситуация вдоль линии фактического контроля (ЛФК) с этой страной вернется к статус-кво по состоянию на апрель 2020 года. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Упендра Двиведи.

«Мы хотим вернуться к статус-кво апреля 2020 года. После этого мы рассмотрим вопрос разъединения, деэскалации и нормального управления ЛФК», — сказал военачальник агентству ANI.

По словам Двиведи, Индия сейчас пытается восстановить доверительные отношения с Китаем. «Это произойдет, как только мы сможем убедить и заверить друг друга в том, что мы не вторгаемся в созданные буферные зоны на границе в Восточном Ладакхе», — добавил он.

В понедельник первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что Нью-Дели и Пекин достигли соглашения о патрулировании вдоль ЛФК в Восточном Ладакхе, что приведет к разъединению войск и решению проблем, возникших в 2020 году в результате пограничного конфликта.

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