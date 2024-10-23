БРИКС поддерживает принятие в ООН Палестины в границах 1967 года

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Такое положение содержится в принятой по итогам саммита БРИКС в Казани декларации.

«Мы подтверждаем нашу поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН, — говорится в документе, — создание суверенного, независимого и жизнеспособного Государства Палестина в соответствии с международно признанными границами по состоянию на июнь 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».