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БРИКС поддерживает принятие в ООН Палестины в границах 1967 года

16:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Такое положение содержится в принятой по итогам саммита БРИКС в Казани декларации.

«Мы подтверждаем нашу поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН, — говорится в документе, — создание суверенного, независимого и жизнеспособного Государства Палестина в соответствии с международно признанными границами по состоянию на июнь 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

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