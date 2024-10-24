За ночь уничтожены семь украинских БПЛА над Курской областью и Черным морем — МО РФ
09:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь четыре украинских дрона над Курской областью и три над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БПЛА над территорией Курской области», — сообщили там.
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