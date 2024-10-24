Народный артист Александр Пашутин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

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В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал народный артист РФ Александр Пашутин. Он посетил учреждение на ул. Яблочкова, и пообщался с контрактниками и желающими отправиться в армию. Актер был впечатлен организацией работы пункта. «В мои годы меня, конечно, трудно чем-то удивить, но тут меня поразили слаженность и четкость действий, - заявил артист. - Я очень люблю армию, неоднократно снимался в военных фильмах, армейский дух мне близок. Удалось пообщаться с медицинским персоналом и военными. Они всегда улыбаются и помогают нашим ребятам. Выбор наших добровольцев – это не просто профессия, это их духовный порыв».

По словам Пашутина, государство оказывают военнослужащим поддержку. «Безусловно, радует тот факт, что государство не бросает наших военных, - сказал он. - Я, к примеру, ребенок войны. Мой отец сражался на фронтах, поэтому я прекрасно помню, что во время Великой Отечественной войны в таких объемах, конечно, не поддерживали. Наши депутаты и сенаторы ежедневно говорят о том, что военных надо поддерживать и делают все для этого. Эта колоссальная поддержка происходит благодаря усилиям наших властей».



Как уже сообщала «НГ» Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан принимают в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.



В пункт отбора открыта онлайн-запись на городском портале mos.ru. Консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117. Также на вопросы по этой теме отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.