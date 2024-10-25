ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО свыше 15,6 тыс. человек
15:12 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции за неделю составили свыше 15,6 тыс. военнослужащих. Это следует из данных сводки Минобороны России.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Север» более 2 720 военных, «Запад» — до 3 180, «Юг» — до 5 410, «Центр» — до 3 130, «Восток» — до 750, «Днепр» — до 440.
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