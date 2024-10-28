ВСУ за сутки потеряли до 115 бойцов в Харьковской области

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 112-й бригады теробороны и 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Гоптовка и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, 152-мм орудие „Гиацинт“ и 122-мм гаубица Д-30», — сказано в сообщении.