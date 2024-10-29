Большинство американцев перестали доверять СМИ — владелец WP

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство американцев перестали доверять средствам массовой информации, потому что считают их предвзятыми. Такое мнение выразил владелец газеты The Washington Post, американский предприниматель Джефф Безос в колонке для издания с пояснением, почему оно в этом году не поддержало никого из кандидатов в президенты.

«Мы должны быть точными, и люди должны верить, что мы точны. Это горькая пилюля, которую нам нужно проглотить, но мы не справляемся со второй задачей. Большинство людей считают, что СМИ предвзяты. Тот, кто этого не видит, не обращает внимания на реальность, а тот, кто борется с реальностью — проигрывает», — пишет Безос. По его словам, СМИ должны работать усерднее над повышением собственного авторитета.

Владелец WP отметил, что издание отказалось поддерживать кого-либо из кандидатов, чтобы избежать предвзятости. «Поддержка кандидата [в СМИ] ничего не дает. Ни один неопределившийся избиратель в штате Пенсильвания не скажет, что он проголосует за того, кого поддержала какая-либо газета. Ни один. Что действительно создает поддержка кандидатов, так это ощущение предвзятости. Ощущение отсутствия независимости. Отказ от этого — принципиальное решение», — подчеркнул он, выразив сожаление, что руководство издания не приняло решения о смене политики раньше.

Безос уточнил, что не консультировался ни с одним избирательным штабом. «Ни одни кампания или кандидат не были проинформированы об этом решении ни на каком уровне и никоим образом», _ написал он.

25 октября директор-распорядитель издания Уильям Льюис заявил, что The Washington Post не будет продвигать ни одного из кандидата на грядущих и всех последующих президентских выборах в США.