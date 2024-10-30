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Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА за ночь над регионами России

09:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата: семь БПЛА — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Курской, четыре — над территорией Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

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