Реформа контрольной деятельности за 5 лет сократила проверки бизнеса в РФ почти в 10 раз

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа прокуратуры в рамках проводимой в России реформы контрольно-надзорной деятельности за 5 лет привела к сокращению числа плановых (включаемых в план проверок на предстоящий год — прим. ТАСС) проверок бизнеса почти в 10 раз. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«Показательна статистика по плановым проверкам, число которых с 2019 — допандемийного — года сократилось почти в 10 раз», — отметили в надзорном ведомстве. Если в 2019 году из 689 тыс. проверок прокуроры согласовали более половины — 442 тыс., то в 2024 году из 150 тыс. поступивших заявок контролирующих органов прокуроры санкционировали лишь треть — 47 тыс. «Данные показатели стали минимальными за весь 15-летний период осуществления органами прокуратуры соответствующих полномочий (согласования проверок бизнеса контрольными органами — прим. ТАСС)», — отметили в Генпрокуратуре.

После вступления в силу в 2021 году закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» прокуроры отклонили и две трети заявлений на внеплановые проверки, тем самым благодаря «прокурорскому фильтру» в 2022–2023 годах удалось предотвратить незаконное вмешательство в деятельность свыше 100 тыс. хозяйствующих субъектов.

«По экспертным оценкам, эффект от снижения административной нагрузки на бизнес в результате проводимой реформы уже достиг почти 300 млрд рублей. Таким образом, издержки бизнеса от взаимодействия с проверяющими структурами за последние пять лет сократились в 7,5 раз», — сообщили в Генпрокуратуре России.