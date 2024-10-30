Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины
10:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эстонии не исключают вариант закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства, если Киев снимет запрет на экспорт вооружений. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Запрет на экспорт оружия действует на Украине с февраля 2022 года. 18 октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти страны не исключают возможность возобновления экспорта оружия собственного производства, так как некоторые государства проявляют соответствующий интерес.
«Качество дронов на Украине очень хорошее. <…> Если мы объявим тендер (на закупку БПЛА — прим. ТАСС), то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных», — цитирует главу эстонского оборонного ведомства портал национального гостелерадио ERR.
По информации портала, Певкур на встрече с командующим Силами обороны Эстонии Андрусом Мерило также обсуждал возможность закупки у Киева ракет. Однако, поскольку они «существенно уступают западным аналогам по скоростным характеристикам», вариант закупки беспилотников был признан более предпочтительным.
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