0
0
19
НОВОСТИ

Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины

10:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии не исключают вариант закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства, если Киев снимет запрет на экспорт вооружений. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Запрет на экспорт оружия действует на Украине с февраля 2022 года. 18 октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти страны не исключают возможность возобновления экспорта оружия собственного производства, так как некоторые государства проявляют соответствующий интерес.

«Качество дронов на Украине очень хорошее. <…> Если мы объявим тендер (на закупку БПЛА — прим. ТАСС), то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных», — цитирует главу эстонского оборонного ведомства портал национального гостелерадио ERR.

По информации портала, Певкур на встрече с командующим Силами обороны Эстонии Андрусом Мерило также обсуждал возможность закупки у Киева ракет. Однако, поскольку они «существенно уступают западным аналогам по скоростным характеристикам», вариант закупки беспилотников был признан более предпочтительным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 30.10.2024
Ввоз бананов из Эквадора упал до минимума с 2012 года
0
41
09:32 30.10.2024
Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет — NYT
0
113
09:20 30.10.2024
На верфях в Англии, где строят атомные подлодки, вспыхнул пожар — Reuters
0
141
09:05 30.10.2024
Реформа контрольной деятельности за 5 лет сократила проверки бизнеса в РФ почти в 10 раз
0
155
09:00 30.10.2024
Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА за ночь над регионами России
0
167
21:50 29.10.2024
Глава Верховного суда Украины заявил о росте числа случаев дезертирства из ВСУ
0
581
20:00 29.10.2024
Трамп обещает поладить с Китаем и Россией в случае, если снова станет президентом США
0
701
19:40 29.10.2024
Европа вводит пошлины в 35% на ввоз электромобилей из Китая
0
730
19:15 29.10.2024
Компании Google задолжала РФ по судебным решениям сумму, которая выражается 36 знаками
0
837
19:00 29.10.2024
На Украине за год капуста подорожала в три раза, картофель — почти в два - СМИ
0
696

Возврат к списку