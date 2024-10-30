В результате бури в Испании погибли 13 человек

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 13 человек погибли в Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями. Об этом ТАСС сообщили в гражданской гвардии.

«Подтверждаем 13 погибших», — отметили в правоохранительных органах. Непогода сильно затронула автономное сообщество Валенсия на востоке королевства. В частности, буря привела к многочисленным инцидентам и наводнениям. Из-за стихии было нарушено железнодорожное сообщение.