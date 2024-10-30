В результате бури в Испании погибли 13 человек
11:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 13 человек погибли в Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями. Об этом ТАСС сообщили в гражданской гвардии.
«Подтверждаем 13 погибших», — отметили в правоохранительных органах. Непогода сильно затронула автономное сообщество Валенсия на востоке королевства. В частности, буря привела к многочисленным инцидентам и наводнениям. Из-за стихии было нарушено железнодорожное сообщение.
НОВОСТИ
- 11:32 30.10.2024
- Фицо назвал вздором версию о подрыве Северных потоков украинскими дайверами
- 11:20 30.10.2024
- В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ — экс-депутат Рады
- 11:05 30.10.2024
- Некоторые чиновники ЕС втайне хотят победы Трампа на выборах — Politico
- 10:32 30.10.2024
- Министр энергетики Швейцарии поддержал Трампа из-за его позиции по Украине
- 10:20 30.10.2024
- Цена фьючерса на золото на Comex обновила исторический максимум
- 10:05 30.10.2024
- Ввоз бананов из Эквадора упал до минимума с 2012 года
- 10:00 30.10.2024
- Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины
- 09:32 30.10.2024
- Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет — NYT
- 09:20 30.10.2024
- На верфях в Англии, где строят атомные подлодки, вспыхнул пожар — Reuters
- 09:05 30.10.2024
- Реформа контрольной деятельности за 5 лет сократила проверки бизнеса в РФ почти в 10 раз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать