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НОВОСТИ

В результате бури в Испании погибли 13 человек

11:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 13 человек погибли в Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями. Об этом ТАСС сообщили в гражданской гвардии.

«Подтверждаем 13 погибших», — отметили в правоохранительных органах. Непогода сильно затронула автономное сообщество Валенсия на востоке королевства. В частности, буря привела к многочисленным инцидентам и наводнениям. Из-за стихии было нарушено железнодорожное сообщение.

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