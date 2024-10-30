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НОВОСТИ

Боррель рассказал, что Грузия должна сделать, чтобы продолжить путь в ЕС

19:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий 1 декабря глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель предложил Грузии «возобновить путь в ЕС», для чего потребуется быстро выполнить все условия Брюсселя и провести «расследование нарушений» выборов 26 октября. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении, в котором ЕК отказала Грузии в начале переговоров о приеме в ЕС в 2025 году.

«Мы предлагаем Грузии возобновить свой ясный путь в ЕС. Для этого необходима политическая воля, отзыв закона об иностранных агентах и отзыв закона о семейных ценностях», — заявил Боррель. После этого, по его словам, потребуется «провести независимое и прозрачное расследование всех нарушений», которые якобы были допущены на парламентских выборах в Грузии 26 октября, где проевропейская оппозиция потерпела поражение.

Тогда, по словам Борреля, Еврокомиссия будет готова рассмотреть возможность начала переговоров о приеме Грузии в ЕС.

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