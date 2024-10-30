Боррель рассказал, что Грузия должна сделать, чтобы продолжить путь в ЕС
19:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уходящий 1 декабря глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель предложил Грузии «возобновить путь в ЕС», для чего потребуется быстро выполнить все условия Брюсселя и провести «расследование нарушений» выборов 26 октября. Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении, в котором ЕК отказала Грузии в начале переговоров о приеме в ЕС в 2025 году.
«Мы предлагаем Грузии возобновить свой ясный путь в ЕС. Для этого необходима политическая воля, отзыв закона об иностранных агентах и отзыв закона о семейных ценностях», — заявил Боррель. После этого, по его словам, потребуется «провести независимое и прозрачное расследование всех нарушений», которые якобы были допущены на парламентских выборах в Грузии 26 октября, где проевропейская оппозиция потерпела поражение.
Тогда, по словам Борреля, Еврокомиссия будет готова рассмотреть возможность начала переговоров о приеме Грузии в ЕС.
НОВОСТИ
- 19:15 30.10.2024
- Средние потребительские цены на бензин в РФ за неделю выросли на 11 коп – Росстат
- 18:45 30.10.2024
- Власти США разрешили сделки с рядом российских банков по операциям, связанным с энергетикой
- 18:40 30.10.2024
- Более полусотни китайских компаний попали под санкции США
- 18:15 30.10.2024
- Британское правительство решило повысить ряд налогов
- 17:40 30.10.2024
- Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны РФ
- 17:12 30.10.2024
- Новый генсек «Хезболлах» обещал своим сторонникам победу над Израилем, несмотря на жертвы
- 17:00 30.10.2024
- Проверять пребывание мигрантов в регионе некому из-за некомплекта полиции — Колокольцев
- 16:32 30.10.2024
- Госдума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ
- 16:12 30.10.2024
- Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК
- 16:00 30.10.2024
- Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать