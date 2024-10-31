Регионы СКФО, Тува, Адыгея и Саратов вошли в список малопьющих регионов
10:20 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регионы Северо-Кавказского федерального округа, а также Тува, Адыгея и Саратовская область вошли в список регионов, где розничные продажи крепкого алкоголя (с содержанием этилового спирта от 25%) были наиболее низкими по итогам 9 месяцев 2024 года на душу населения, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», подготовленных для ТАСС.
В среднем в январе — сентябре по России на 1 человека пришлось 5,8 литра проданного в розницу крепкого алкоголя.
При этом в Чечне показатель продаж равняется нулю, а в среднем в регионах Северо-Кавказского федерального округа — 1,5 литра.
Из них продажи в Ингушетии составили 0,3 литра крепкого алкоголя на человека за 9 месяцев, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии — по 1,1 литра, в Карачаево-Черкесии — 1,5 литра, в Ставропольском крае — 3,1 литра.
Среди регионов других федеральных округов низкие показатели у Тувы (2,5 литра), Адыгеи (3,4 литра) и Саратовской области (3,6 литра).
Ранее глава Вологодской области объявил о намерении ввести с 1 марта 2025 года ограничения на продажу алкоголя в розницу: предполагается, что продажа алкоголя будет разрешена с 12 до 14 часов по будням и в обычном режиме в выходные и праздничные дни. Губернатор Георгий Филимонов выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что «Вологодчина и Русский Север вымирают», и объяснил ограничения необходимостью спасти молодежь. По данным «Финэкспертизы», Вологодская область вошла в число регионов с высокими показателями продаж алкоголя — за 9 месяцев текущего года в рознице было реализовано 9,5 литра крепкого алкоголя на человека.
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