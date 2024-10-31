Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования — Набиуллина

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования и еще больший перегрев спроса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Выросла доля слабо чувствительных к ключевой ставке сегментов корпоративного кредитования. Это и программа льготного кредитования, и проектное финансирование, и необходимость завершить инвестиционные проекты, которые находятся уже в высокой степени готовности. Все это ослабляет, но не перечеркивает влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование. Без повышения ключевой ставки до 16%, мы бы уже сейчас имели гораздо более „взрывной“ рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса со всеми вытекающими для инфляции последствиями. Инфляция была бы гораздо выше. Уверяю вас», — сказала Набиуллина.