Киевский режим сильно нервничает из-за динамики на фронтах — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим сильно нервничает из-за ситуации в поле боя, складывающейся не в его пользу, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «на фоне этой динамики, конечно, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность». Этими причинами Песков объяснил, почему Владимир Зеленский хотел бы получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк», о чем сообщали западные СМИ.