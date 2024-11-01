Силы ПВО сбили за ночь 83 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области», — сообщили там.
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