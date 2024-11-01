0
0
0
НОВОСТИ

Республиканцы меньше демократов склонны доверять итогам грядущих выборов в США — опрос

12:32 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники Республиканской партии меньше уверены в том, что их голоса будут верно подсчитаны на предстоящих выборах президента США, чем те, кто поддерживают демократов. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По его данным, примерно три четверти голосующих за Демократическую партию как минимум «довольно существенно» уверены в том, что их голоса будут правильно подсчитаны на общенациональном уровне, в их штате и на местном уровне. При этом лишь около половины республиканцев убеждены, что их голоса будут верным образом учтены на местном уровне, примерно 40% доверяют избирательным комиссиям штатов, и только приблизительно четверть республиканцев уверены в достоверности результатов, которые опубликуют на общенациональном уровне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 01.11.2024
Британский словарь Collins назвал brat словом 2024 года
0
53
12:05 01.11.2024
На Байконуре задержаны француз и немец, пытавшиеся сфотографировать ракету — источник
0
105
12:00 01.11.2024
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ
0
112
11:32 01.11.2024
Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» вышел в первый дальний поход
0
162
11:20 01.11.2024
Санкции США против компаний Индии усилят напряженность в отношениях двух стран — СМИ
0
198
11:05 01.11.2024
В этом году российские приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей — глава ФССП
0
189
11:00 01.11.2024
БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье
0
208
10:32 01.11.2024
Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена
0
260
10:20 01.11.2024
США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев
0
316
10:05 01.11.2024
В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу непредоставления военной помощи
0
350

Возврат к списку