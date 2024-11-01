Республиканцы меньше демократов склонны доверять итогам грядущих выборов в США — опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники Республиканской партии меньше уверены в том, что их голоса будут верно подсчитаны на предстоящих выборах президента США, чем те, кто поддерживают демократов. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По его данным, примерно три четверти голосующих за Демократическую партию как минимум «довольно существенно» уверены в том, что их голоса будут правильно подсчитаны на общенациональном уровне, в их штате и на местном уровне. При этом лишь около половины республиканцев убеждены, что их голоса будут верным образом учтены на местном уровне, примерно 40% доверяют избирательным комиссиям штатов, и только приблизительно четверть республиканцев уверены в достоверности результатов, которые опубликуют на общенациональном уровне.