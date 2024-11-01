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Лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю, утверждает NYT

18:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 28 октября отдал приказ Высшему совету национальной безопасности подготовить план ответного удара по Израилю. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских должностных лиц.

По их информации, военное командование исламской республики составляет перечень десятков военных целей на израильской территории. Удары ожидаются после выборов президента США 5 ноября, так как в Иране опасаются, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией напряженности на Ближнем Востоке в предвыборных целях, утверждают источники издания.

По их сведениям, духовный лидер исламской республики дал такое поручение после оценки последствий израильской атаки. В результате удара погибли четверо иранских военнослужащих и один мирный житель, как утверждает издание, были повреждены системы противовоздушной обороны Тегерана и мощности по производству баллистических ракет.

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