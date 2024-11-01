ЕС помогает Украине «выжить» в конфликте, но не победить — генерал

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз оказывает Украине столько помощи, чтобы она «выжила», но не преуспела в конфликте, так как у сообщества недостаточно средств для поддержки Киева. С такой оценкой в колонке для французского журнала Le Point выступил генерал и заместитель председателя подкомитета Европарламента (ЕП) по безопасности и обороне Кристоф Гомар.

«У Европы просто нет средств, чтобы обеспечить победу [Киева]. В действительности, мы поддерживаем Украину в безвыходной войне, снабжая ее недостаточной помощью, которая позволяет ей выжить, но никогда не одержать победу», — пишет евродепутат, который в составе делегации в октябре посетил Киев.

По оценкам политика, Украина на фоне «жесткой нехватки» ресурсов в Европе оказалась «загнана в угол». Кроме того, ситуация усугубляется из-за того, что у Европы нет единого подхода к выходу из конфликта. «Правда в том, что у Европы нет ни единства, ни силы, чтобы сломить Россию», — считает генерал.

Затрагивая вопрос поддержки Киева со стороны Вашингтона, евродепутат отметил, что помощь со стороны США «чрезвычайно хрупка». Он пояснил, что Вашингтон в действительности не считает Украину своим стратегическим приоритетом, поскольку сфокусирован на Азии и в частности Китае. США могут выйти из этого конфликта в любой момент, и их поддержка «ни при каких условиях не гарантирована на долгий срок», отметил Гомар. По его оценкам, отказ Вашингтона от помощи «означал бы крах» для Украины.

По мнению политика, для урегулирования конфликта на Украине ЕС мог бы предложить Киеву статус «привилегированного партнера». Украина в результате смогла бы быстрее развиваться в экономическом плане и эффективнее интегрироваться с сообществом, считает Гомар. «Чтобы ответить на угрозы, у Европы нет другого выбора, кроме как обзавестись несравненным потенциалом для сдерживания, выстроить автономную оборону, адаптированную к новой геополитической ситуации, и открыть особенный путь сотрудничества для других государств бывшего советского блока, стремящихся к защите и стабильности», — утверждает представитель Европарламента.