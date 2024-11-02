Власти Ирана: Теперь у нас есть технические возможности для производства ядерного оружия

09:10 Источник: Интерфакс

Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харрази заявил, что у Тегерана есть технические возможности для производства ядерного оружия.

"Теперь у нас есть технические возможности, необходимые для производства ядерного оружия", - заявил Харрази в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Он отметил, что Иран по-прежнему ограничен мандатом верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на создание оружия массового уничтожения.

"Если Исламская Республика Иран столкнется с угрозой существованию, мы неизбежно изменим политику нашей военной доктрины", - подчеркнул Харрази.