ВМФ Австралии может использовать только одну подлодку и то в случае крайней необходимости - СМИ
10:30 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего одна полностью боеспособная подводная лодка Collins осталась в эксплуатации ВМФ Австралии, другие пять субмарин остановлены для срочного ремонта или модернизации. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.
По ее данным, в последнее время австралийский подводный флот «столкнулся с такой проблемой, как беспрецедентная коррозия корпусов лодок». Ссылаясь на источник в Минобороны страны, ABC утверждает, что две субмарины Collins национального ВМФ в настоящий момент стоят в доке, ожидая завершения технического обслуживания, а еще три остановлены для проведения плановых ремонтных работ на военно-морской базе Западной Австралии, и лишь одна из них «может быть выведена в море, но только в случае крайней необходимости».
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