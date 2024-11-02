В Россию завезли сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов
16:50 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября ввезено 90 тонн продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным ФГИС „Ветис“ по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла», — говорится в сообщении ведомства.
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