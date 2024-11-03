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НОВОСТИ

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

09:00 03.11.2024 Источник: Интерфакс

Бомбардировщики В-52 ВВС Соединенных Штатов прибыли на Ближний Восток в соответствии с ранее объявленными планами усиления американского военного присутствия в регионе, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла военно-воздушной базы Майнот прибыли в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Как накануне сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминцы, истребители и бомбардировщики.

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