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НОВОСТИ

В СНБО считают, что карты Google «палят» размещение украинских войск

17:15 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расположение военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на обновленные снимки сервиса Google Maps. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации, созданного при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Андрей Коваленко, раскритиковавший компанию Google.

«Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. [Им] не до этого. <…> Что не так с этим миром?» — написал он в своем телеграм-канале.

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