Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:55

В Московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал актер, телеведущий Оскар Кучера. Он был впечатлен организацией работы учреждения, расположенного в столице на улице Яблочкова. "Все электронно, все автоматизировано, - отметил Кучера. - Нигде в мире невозможно получить документы так легко и свободно, как в России. В последнее время и МФЦ это показывает. Сейчас этот пункт отбора показывает совершенно уникальную историю. Мы зашли в пункт отправления - человек 30 сидело. Это добровольцы, это люди, которые сами пришли, никого не тащат».



По мнению Кучеры, в пункте отбора на военную службу по контракту все устроено для обеспечения удобства кандидатов в контрактники, военнослужащих и членов их семей. «Все для людей сделано, - заявил актер. - Помощь моральная, психологическая, которая может здесь оказываться, она бесконечно ценна. Но знаете, самое главное впечатление остается после посещения пункта отбора в Москве – это уважение к людям".



Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает с апреля 2023 года. Он действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей принимают в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.



Запись на визит в пункт отбора идет на портале mos.ru. Консультации о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляют на горячей линии по номеру 117. Также, на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.