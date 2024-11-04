0
0
198
НОВОСТИ

Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве

16:55 04.11.2024

В Московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал актер, телеведущий Оскар Кучера. Он был впечатлен организацией работы учреждения, расположенного в столице на улице Яблочкова. "Все электронно, все автоматизировано, - отметил Кучера. - Нигде в мире невозможно получить документы так легко и свободно, как в России. В последнее время и МФЦ это показывает. Сейчас этот пункт отбора показывает совершенно уникальную историю. Мы зашли в пункт отправления - человек 30 сидело. Это добровольцы, это люди, которые сами пришли, никого не тащат».

По мнению Кучеры, в пункте отбора на военную службу по контракту все устроено для обеспечения удобства кандидатов в контрактники, военнослужащих и членов их семей. «Все для людей сделано, - заявил актер. - Помощь моральная, психологическая, которая может здесь оказываться, она бесконечно ценна. Но знаете, самое главное впечатление остается после посещения пункта отбора в Москве – это уважение к людям".

Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает с апреля 2023 года. Он действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей принимают в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Запись на визит в пункт отбора идет на портале mos.ru. Консультации о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляют на горячей линии по номеру 117. Также, на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 04.11.2024
В Вашингтоне обнесли заграждениями резиденцию Харрис - Секретная служба США
0
18
17:50 04.11.2024
Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК
0
108
17:30 04.11.2024
Перед выборами в нескольких штатах Нацгвардия США находится в состояние повышенной готовности - СМИ
0
135
15:25 04.11.2024
Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США
0
336
14:40 04.11.2024
Польский министр заявил, что Зеленский пытается втянуть Варшаву в войну с РФ
0
471
13:40 04.11.2024
Организация выборов в Молдавии позорная - вице-спикер Совета Федерации
0
514
12:30 04.11.2024
После выборов ЦИК Молдавии хочет внести поправки в Избирательный кодекс
0
677
12:10 04.11.2024
Во Франции несколько семей подали с суд на TikTok за опасный контент
0
557
11:20 04.11.2024
Полиция Чехии начала недельную акцию протеста - портал
0
640
10:30 04.11.2024
Литва хочет запретить жителям с двойным гражданством запретить службу в армии
0
697

Возврат к списку