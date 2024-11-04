Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
16:55 04.11.2024
По мнению Кучеры, в пункте отбора на военную службу по контракту все устроено для обеспечения удобства кандидатов в контрактники, военнослужащих и членов их семей. «Все для людей сделано, - заявил актер. - Помощь моральная, психологическая, которая может здесь оказываться, она бесконечно ценна. Но знаете, самое главное впечатление остается после посещения пункта отбора в Москве – это уважение к людям".
Московский Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает с апреля 2023 года. Он действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей принимают в будние дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.
Запись на визит в пункт отбора идет на портале mos.ru. Консультации о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляют на горячей линии по номеру 117. Также, на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.
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