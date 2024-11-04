В Вашингтоне обнесли заграждениями резиденцию Харрис - Секретная служба США
18:20 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Секретная служба США тесно работает с партнерами на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне в Вашингтоне (округ Колумбия) и Палм-Бич (штат Флорида) с целью обеспечения повышенного уровня безопасности в день выборов», — говорится в заявлении Секретной службы, предоставленном по запросу ТАСС. Там отметили, что «заграждения и другие физические меры защиты» установлены вокруг Военно-морской обсерватории США, где располагается резиденция вице-президента, Белого дома, а также конференц-центра в Палм-Бич, где будет находиться Трамп во время подсчета голосов в день выборов.
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