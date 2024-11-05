Шансы Трампа победить на выборах президента США составляют 61% — букмекеры

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства составляет 61%. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket.

По его подсчетам, шансы соперницы Трампа по президентской гонке от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 39%. Сумма ставок на победу бывшего главы Белого дома насчитывает порядка $1,3 млрд, действующего вице-президента — $808 млн.