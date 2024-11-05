Почти 60% граждан Армении недовольны работой Пашиняна — опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 57% граждан Армении недовольны работой премьер-министра Никола Пашиняна. Такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике.

«На вопрос, как бы вы оценили работу премьер-министра Никола Пашиняна, 14,1% ответили полностью положительно, 20,4% — скорее положительно, 16,1% — скорее отрицательно и 41,5% — полностью отрицательно. 7,9% затруднились ответить на этот вопрос.», — отметил глава представительства Gallup International Арам Навасардян.

Социологи также выяснили, что если бы в воскресенье прошли парламентские выборы, то за правящую партию «Гражданское соглашение» во главе с Пашиняном проголосовали бы 16,5% населения. На втором месте оказался бы блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 6,4%. Примечательно, что 30,1% респондентов заявили, что не стали бы участвовать в выборах, 17,1% — затруднились ответить на вопрос, а 11,5% — попросту отказались.