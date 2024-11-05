Индия и Китай намерены приступить к деэскалации ситуации на границе — глава индийского МИД

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Китай сделают акцент на деэскалации положения вдоль линии фактического контроля (ЛФК) на границе двух стран путем взаимного отвода войск. Об этом заявил в Канберре в ходе визита в Австралию индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

«Войска Индии и Китая возобновили патрулирование вдоль спорных районов на ЛФК в Восточном Ладакхе после завершения разъединения военнослужащих, находившихся с мая 2020 года на позициях в тревожной близости друг от друга. Следующий этап — это деэскалация, в результате которой индийские и китайские войска вернутся в места постоянной дислокации, где они были размещены до пограничного конфликта», — цитирует Джайшанкара агентство ANI.

Министр подтвердил, что глава индийского правительства Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин 23 октября на встрече в Казани на полях саммита БРИКС договорились о встрече глав дипломатических ведомств и советников по национальной безопасности двух стран для обсуждения дальнейших мер по нормализации положения на границе.

«Создание равновесия на границе между странами, которые являются самыми многонаселенными в мире, является сложной задачей. Ее решение приведет к дальнейшим позитивным шагам в отношениях Индии и Китая», — заметил Джайшанкар.