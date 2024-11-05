Песков объяснил ценностью дипломатии присутствие послов из недружественных стран в Кремле

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ценностью дипломатии участие послов из недружественных стран в церемонии вручения верительных грамот российскому лидеру Владимиру Путину.

«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, наверное, в этом ценность дипломатии, — подчеркнул Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. — Президент только что повторил, что Россия остается открытой для всех контактов, для переговоров, даже по самым сложным вопросам».

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что не Россия была инициатором «сворачивания отношений почти до нуля» с рядом стран. «Но дипломатические каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», — заключил Песков.