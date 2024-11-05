Более 6 трлн руб. заложено в бюджете на достижение технологического лидерства РФ — Володин
18:40 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 6 трлн рублей предусмотрено в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на достижение технологического лидерства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.
«На задачу достижения технологического лидерства нашей страны в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрен удвоенный объем финансирования, это более шести триллионов рублей. Важно, чтобы средства расходовались эффективно, в том числе на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции, увеличение мощностей, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику, оборудование. Мы вот с руководством завода (ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“ — прим. ТАСС) как раз говорили об этом», — отметил Володин.
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