Более 6 трлн руб. заложено в бюджете на достижение технологического лидерства РФ — Володин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 6 трлн рублей предусмотрено в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на достижение технологического лидерства России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Делегация Госдумы во главе с Володиным в настоящее время находится в Челябинске, где проходит выездное совещание Совета Думы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ.

«На задачу достижения технологического лидерства нашей страны в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрен удвоенный объем финансирования, это более шести триллионов рублей. Важно, чтобы средства расходовались эффективно, в том числе на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции, увеличение мощностей, чтобы объем предложения сбалансировал спрос на новую технику, оборудование. Мы вот с руководством завода (ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“ — прим. ТАСС) как раз говорили об этом», — отметил Володин.