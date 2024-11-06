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Республиканцы на выборах в США получат контроль над Сенатом — Fox News

10:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы получат как минимум 51 место в Сенате Конгресса США по итогам выборов, это даст им контроль над верхней палатой. Такие оценки представил телеканал Fox News.

В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 49, а демократы совместно с поддерживающими их независимыми кандидатами — 51. Согласно оценкам телеканала, по итогам выборов общее число мест республиканцев в верхней палате увеличится как минимум на два.

Как следует из представленных Fox News данных, республиканец Берни Морено, в частности, одержит верх над демократом Шерродом Брауном, который сейчас представляет штат Огайо в верхней палате Конгресса США. Кроме того, согласно прогнозу Fox News, победу над демократом Гленном Эллиоттом одержит республиканец Джим Джастис, который будет представлять в верхней палате Конгресса штат Западная Вирджиния. Демократы пока гарантировали себе 43 места в Сенате. На всеобщих выборах граждане США должны переизбрать 34 члена Сената.

Чтобы добиться большинства в Сенате, республиканцам необходимо было получить как минимум одно дополнительное место. Однако этого было бы достаточно лишь в том случае, если они также выиграют и президентские выборы, поскольку право голоса в Сенате получит в таком случае вице-президент от республиканцев. Если же в Белом доме останутся демократы, для контроля над Сенатом республиканцам необходимо два новых места.

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