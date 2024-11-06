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НОВОСТИ

С Камалой Харрис покончено, а СВО продолжится — Медведев

12:20 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис покончено, а цели спецоперации остаются неизменными и будут достигнуты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать. Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты», — написал политик в соцсети X.

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