С Камалой Харрис покончено, а СВО продолжится — Медведев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис покончено, а цели спецоперации остаются неизменными и будут достигнуты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать. Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты», — написал политик в соцсети X.