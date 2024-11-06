Выборы в Молдавии являются эталоном демократической фальсификации — Шойгу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прошедшие в Молдавии президентские выборы стали эталоном демократической фальсификации. Для проживающих в России 500 тыс. граждан Молдавии было доставлено всего 10 тыс. бюллетеней, отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Много сказано по этому поводу, но я считаю, что эти выборы могут быть таким, знаете, эталоном демократической фальсификации — я бы так назвал. Потому что трудно представить, как можно было бы еще извратить саму суть выборов, волеизъявления народа. У нас в стране около 500 тысяч граждан Молдавии проживают, которые выстраивались в огромные очереди, чтобы отдать свои голоса. Но они же не знали, что бюллетеней всего 10 тысяч и на всех их не хватит», — сказал Шойгу.