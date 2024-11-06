Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах - WP

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила своему оппоненту республиканцу Дональду Трампу и поздравила с победой на президентских выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника действующего вице-президента США.

По словам собеседника издания, Харрис также обсудила с Трампом «важность мирной передачи власти».

В 16:00 по местному времени (00:00 мск) демократ планирует выступить с речью о признании поражения в президентской гонке.