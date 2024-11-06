Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах - WP
22:05 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис позвонила своему оппоненту республиканцу Дональду Трампу и поздравила с победой на президентских выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника действующего вице-президента США.
По словам собеседника издания, Харрис также обсудила с Трампом «важность мирной передачи власти».
В 16:00 по местному времени (00:00 мск) демократ планирует выступить с речью о признании поражения в президентской гонке.
НОВОСТИ
- 21:15 06.11.2024
- Трамп уже подготовил ряд документов, в том числе отменяющих решения действующей администрации демократов - CNN
- 20:00 06.11.2024
- Лукашенко сердечно поздравил Трампа с возвращением на должность президента США
- 19:10 06.11.2024
- Китайский МИД поздравил Трампа с победой на выборах
- 18:50 06.11.2024
- Стояногло: Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили
- 17:40 06.11.2024
- Будущий лидер России будет «такой же, как Путин», считает Песков
- 17:12 06.11.2024
- Россия скоро вернется к созданию пассажирских гиперзвуковых самолетов — Савельев
- 17:00 06.11.2024
- Путин прогнозирует, что грузопоток по СМП к 2030 году превысит 100 млн тонн
- 16:32 06.11.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек и 2 БМП Bradley
- 16:12 06.11.2024
- Риски в экономике РФ будут нивелированы ростом производительности труда — Новак
- 16:00 06.11.2024
- Победа Трампа вызвала тревогу и «мрачную решимость» в Киеве — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать