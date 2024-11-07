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Страны НАТО будут тратить намного больше 2% ВВП на оборону, как и требовал Трамп — Рютте

13:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО будут тратить на оборону значительно больше 2% ВВП, как того ранее требовал избранный президент США Дональд Трамп. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

«Сегодня главный вопрос, какие в НАТО должны быть установлены целевые показатели военных расходов. Нет абсолютно никаких сомнений, что нам предстоит тратить больше, это точно будет значительно больше 2%. И Дональд Трамп был абсолютно прав в этом — на двух процентах далеко не уйти», — сказал он.

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