Хуситы пригрозили Трампу ущербом экономике США в случае продолжения поддержки Израиля
15:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» предостерегли победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа от продолжения поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа, пообещав в противном случае продолжить наносить ущерб американской экономике. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник в движении.
«Америка платит экономическую и военную цену за поддержку агрессии в Газе, а также за агрессию против Йемена на стороне Израиля», — сказал он. Хуситы не позволяют кораблям США пересекать воды у побережья Йемена, что «заставляет американских граждан платить высокие цены» из-за политики администрации США. «Вопрос остается открытым: будет ли Трамп продолжать ту же политику, продолжится ли американская агрессия против Йемена? Если она продолжится, то экономика США понесет еще большие потери», — добавил источник.
Он также выразил скептицизм по поводу того, что избранный президент выполнит свои предвыборные обещания о завершении конфликтов. «Мы [хуситы] считаем, что Трамп не выполнит свои обязательства перед арабскими избирателями и сторонниками Газы, которым он обещал остановить агрессию в секторе, но время покажет», — отметил представитель хуситов.
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