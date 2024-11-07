Большинство финнов не верят, что отношения с РФ улучшатся в это десятилетие — опрос
16:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Финляндии (84%) не верят, что отношения с Россией улучшатся в течение текущего десятилетия. Об этом свидетельствует опрос Фонда развития местного самоуправления, опубликованный в четверг вещателем Yle.
Отмечается также, что в целом у жителей Финляндии снизилась уверенность в будущем, особенно в таких областях как налогообложение, занятость и средства к существованию. 74% опрошенных полагают, что правительству не удастся справиться с государственными долгами.
Вместе с тем финны уверены, что страна будет защищена. 82% считают, что готовность защищать свою страну останется высокой, говорится в сообщении.
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