Большинство финнов не верят, что отношения с РФ улучшатся в это десятилетие — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Финляндии (84%) не верят, что отношения с Россией улучшатся в течение текущего десятилетия. Об этом свидетельствует опрос Фонда развития местного самоуправления, опубликованный в четверг вещателем Yle.

Отмечается также, что в целом у жителей Финляндии снизилась уверенность в будущем, особенно в таких областях как налогообложение, занятость и средства к существованию. 74% опрошенных полагают, что правительству не удастся справиться с государственными долгами.

Вместе с тем финны уверены, что страна будет защищена. 82% считают, что готовность защищать свою страну останется высокой, говорится в сообщении.